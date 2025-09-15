Авто Шарлиз Терон угнали из ее особняка в Лос-Анджелесе
50-летняя американская и южноафриканская актриса и продюсер Шарлиз Терон лишилась автомобиля, который угнали прямо с территории ее особняка, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал NBC4 Investigates.
Как сообщили телеканалу в полиции, вор пробрался на территорию дома, воспользовавшись открытыми воротами, а после и в гараж, где находилось BMW кинозвезды. Ключ от машины злоумышленник нашел в салоне, поэтому угнать автомобиль ему не составило большого труда.
Впрочем, полицейские в ходе поисков угонщика уже сумели отследить машину.
Шарлиз Терон известна своими ролями в фильмах "Адвокат дьявола", "Два дня в долине", "Правила виноделов". За роль серийного убийцы Эйлин Уорнос в кинокартине "Монстр" актриса удостоилась "Оскара" и "Золотого глобуса", кроме того она получила премию Американской гильдии актеров.
