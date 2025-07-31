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      Цветы, мурал и тысячи поклонников. Как прошло прощание с Оззи Осборном в его родном Бирмингеме

      Опубликовано:

      Похороны Оззи Осборна
      Похороны Оззи Осборна. Фото: BEN STANSALL/AFP via Getty Images

      Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались в его родном городе, Бирмингеме, чтобы попрощаться с рок-легендой. Частная церемония прощания пройдет в четверг, а сегодня гроб с телом музыканта провезли по городу в сопровождении духового оркестра, исполнявшего песни Black Sabbath. Звезду хэви-метала проводили по-настоящему шумно — под крики фанатов, скандирующих: «Оззи! Оззи! Оззи!»

      Тело Оззи везли в катафалке, украшенном цветочной композицией в форме креста из фиолетовых цветов. Кортеж из черных машин проехал мимо стадиона «Вилла Парк», где певец давал свой последний концерт менее чем за месяц до смерти, и мимо дома в бирмингемском районе Астон, где Оззи провел детство, а затем направился в центр Бирмингема.

      Маршрут был известен заранее. Вдоль улицы Брод-стрит были выставлены ограждения, за которыми собрались тысячи фанатов.

      Похороны Оззи Осборна
      Похороны Оззи Осборна. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

      Мост Black Sabbath bridge и одноименная мемориальная скамейка стали точкой притяжения для тысяч поклонников, оставивших за последние несколько дней столько цветов, что за ними практически не видна решетка моста.

      Люди принесли к этому стихийному мемориалу множество записок, открыток и других посланий. Городские власти обещают, что их все отдадут семье Оззи Осборна.

      Похороны Оззи Осборна
      Похороны Оззи Осборна. Фото: Leon Neal/Getty Images

      Однажды Оззи Осборн, говоря о планах на свои похороны, сказал, что не возражает против попурри из Джастина Бибера, Сьюзан Бойл и We Are the Diddymen, если это будет празднично, а не депрессивно. Выглядит это действительно празднично, а многие фанаты оделись как на концерт.

      Хотя траурная процессия должна была пройти по мосту только около часа дня по местному времени, корреспондент Би-би-си Джош Трантер отметил, что люди начали собираться еще с утра. Уже в семь утра на мосту и поблизости было около 150 человек, некоторые из них принесли с собой складные стулья.

      На мосту кортеж остановился.

      Семья Оззи Осборна, включая вдову Шэрон, вышли из машины. Они провели на мосту около пяти минут.

      Семья Оззи Осборна
      Семья Оззи Осборна. Фото: Leon Neal/Getty Images

      Фанаты выкрикивали слова поддержки: «Мы любим тебя, Оззи!», «Оззи навсегда!» и «Шэрон, мы тебя любим!»

      Корреспондент Би-би-си Марк Сэвидж отметил, что в процессии участвовали не только Шэрон и дети, но и все внуки Осборна.

      Фанаты забросали кортеж цветами.

      Похороны Оззи Осборна
      Похороны Оззи Осборна. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

      После Брод-стрит кортеж проехал по Навигейшн-стрит.

      После того, как кортеж проехал, люди выстроились в очередь к мосту: возложить цветы, сфотографироваться или просто постоять.

      Семья Оззи Осборна у его мемориала
      Семья Оззи Осборна у его мемориала. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

      Мост — не единственное место, где возник стихийный мемориал. Фанаты принесли цветы к муралу Black Sabbath на улице Навигейшн-стрит, а бар The Crown pub, где Black Sabbath в первый раз выступали, закрыл окна черно-белыми постерами группы.

      Люди приносят цветы к дому на Лодж-роуд, где музыкант жил в детстве.

      В городе появился новый мурал с портретом Оззи Осборна, на Гринвилль-стрит.

      Портреты музыканта в городе всюду, даже на рекламных щитах.

      Попрощаться с рок-звездой на мосту пришел и мэр Бирмингема Зафар Икбал.

      Похороны Оззи Осборна
      Похороны Оззи Осборна. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

      В Бирмингеме есть трамвай, названный в честь Оззи Осборна, и в 2016 году музыкант приезжал на его открытие. Этот трамвай все еще курсирует. Сегодня его припарковали возле городской библиотеки, мимо которой проезжала похоронная процессия.

      Представитель West Midlands Metro (так называется система трамвайных линий Бирмингема) Софи Эллисон отметила, что сегодня грустный день — но и возможность отметить огромный вклад Оззи в рок-музыку и популярную культуру.

      «Мы гордимся тем, что один из наших трамваев назван в его честь, и вполне уместно, что он станет частью теплого прощания города с одним из его самых знаменитых сыновей», — сказала она.

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