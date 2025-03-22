Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина
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Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - актрисе было 85 лет. Новость о смерти любимой многими актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Малахов написал о случившемся в своем Telegram-канале.
"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - сообщил шоумен.
По информации Театра Российской Армии, Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкальное педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, окончила его в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, где занималась по вокалу у Марии Петровны Максаковой.
Во время учебы в ГИТИСе начала сниматься в кино - дебютом актрисы стало участие в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".
После окончания ГИТИСа в 1964 году Лариса Голубкина становится актрисой Театра Армии.
В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.
Среди известных работ: "Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2230104-umerla-zvezda-filma-gusarskaya-ballada-larisa-golubkina/