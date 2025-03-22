Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина

Опубликовано:

Лариса Голубкина
Лариса Голубкина: teatrarmii.ru

Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - актрисе было 85 лет. Новость о смерти любимой многими актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Малахов написал о случившемся в своем Telegram-канале.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - сообщил шоумен.

По информации Театра Российской Армии, Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкальное педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, окончила его в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, где занималась по вокалу у Марии Петровны Максаковой.

Во время учебы в ГИТИСе начала сниматься в кино - дебютом актрисы стало участие в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". 

После окончания ГИТИСа в 1964 году Лариса Голубкина становится актрисой Театра Армии.

В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Среди известных работ: "Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2230104-umerla-zvezda-filma-gusarskaya-ballada-larisa-golubkina/