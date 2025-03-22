Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина

Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - актрисе было 85 лет. Новость о смерти любимой многими актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Малахов написал о случившемся в своем Telegram-канале.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - сообщил шоумен.

По информации Театра Российской Армии, Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкальное педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, окончила его в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, где занималась по вокалу у Марии Петровны Максаковой.

Во время учебы в ГИТИСе начала сниматься в кино - дебютом актрисы стало участие в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".

После окончания ГИТИСа в 1964 году Лариса Голубкина становится актрисой Театра Армии.

В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Среди известных работ: "Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу".