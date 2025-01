Умерла певица Марианна Фейтфулл — муза The Rolling Stones

Умерла известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет. О смерти артистки сообщили ее представители, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, певица ушла из жизни у себя дома в Лондоне, в окружении семьи.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне, в окружении своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать", - говорится в заявлении представителей певицы.

Фейтфулл родилась и выросла в Лондоне. В подростковом возрасте она познакомилась с менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом Олдхэмом. Он попросил Мика Джаггера и Кита Ричардса написать ее дебютный сингл 1964 года "As Tears Go By", который сразу же попал в британский топ-10.

В 1965 году у Фейтфулл вышло еще три сингла, вошедших в топ-10 Великобритании топ-40 в США. За свою карьеру она выпустила 21 студийный альбом.

В то же время Фейтфулл начала играть и на сцене театра, появляясь в постановках "Трех сестер" и "Гамлета".

Она также сыграла в кино вместе с Орсоном Уэллсом, Оливером Ридом, Аленом Делоном и Анной Кариной. В ее фильмографии такие картины, как "Мария-Антуанетта" и "Париж, я люблю тебя".

Певица известна также громким романом с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером, ради которого Марианна оставила первого мужа, художника Джона Данбара.

"Ее часто называли музой для группы. Ее фразы нередко можно встретить в песнях группы, а ее борьба с наркотиками вдохновила группу на написание песен "Dear Doctor" и "You Can't Always Get What You Want", - говорится в материале.

Певица также сотрудничала с такими артистами, как Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид, Metallica и другими.

У нее остался сын Николас Данбар.