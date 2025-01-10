Умерла экс-супруга Михаила Ефремова – актриса Евгения Добровольская

Советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Печальной новостью поделились в Московском театре имени Чехова, передает NUR.KZ со ссылкой на театр.

В сообщении Московского художественного театра имени Чехова указано, что Добровольская играла на сцене театра 33 года.

Последний год актриса сильно болела.

"Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не "бронзовела", в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из ее дебютного фильма "Клетка для канареек".

Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", – рассказали в МХТ.

В театре выразили соболезнования семье актрисы, а также пообещали позже сообщить о дате и времени прощания.

По информации РИА Новости, Евгения Владимировна Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве.

В 1987 году окончила ГИТИС.

Играла в труппе МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре "Современник-2" и МХАТ (ныне МХТ) имени А.П. Чехова.

В кино Евгения дебютировала в 1983 году в главной роли в фильме "Клетка для канареек". Ее фильмография насчитывает не один десяток картин, в том числе "Королева Марго", "Террористка", "На тебя уповаю", "Механическая сюита", "Артистка", "Ирония судьбы. Продолжение", "Чужая мать" и другие.

В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Актриса также является лауреатом международных кинофестивалей в городе Кошалин и "Звезды завтрашнего дня" в Женеве, всероссийских кинематографических премий "Золотой овен", "Ника", "Золотой орел". Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова.

В 2011 году Добровольская получила приз в номинации "Лучшая актриса" на фестивале российского кино "Московская премьера".

В 2016 году она была удостоена серебряного памятного знака МХТ "Чайка".

Евгения Добровольская была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее мужем был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.

У Добровольской осталось четверо детей – трое сыновей и одна дочь.