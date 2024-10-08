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Умерла мать Уитни Хьюстон певица Сисси

Опубликовано:

Сисси Хьюстон
Сисси Хьюстон. Фото: Jemal Countess/WireImage for Flying Television Productions

Известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года - Сисси Хьюстон долгое время находилась на лечении в хосписе в связи с болезнью Альцгеймера.

Как пишет NBC News, певица умерла в окружении членов семьи - об этом заявила невестка артистки Пэт.

"Наши сердца наполнены болью и печалью. Мы потеряли матриарха нашей семьи", - заявила она.

По ее словам, Сисси Хьюстон была женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2171247-umerla-mat-uitni-hyuston-pevica-sissi/

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