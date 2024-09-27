Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в "Гарри Поттере"

В возрасте 89 лет скончалась дама Мэгги Смит. Британская актриса наиболее известна широкой публике по ролям в Гарри Поттере и в "Аббатстве Даунтон", передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

"С глубокой печалью мы вынуждены сообщить о смерти дамы Мэгги Смит. Она скончалась в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября. Будучи очень закрытым человеком, она была с друзьями и семьей до самого конца. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые потрясены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", - говорится в распространенном заявлении семьи актрисы.

По информации на сайте IMDb, Мэгги Смит (урожденная Маргарет Натали Смит) родилась 28 декабря 1934 года в графстве Эссекс, Великобритания. Являлась актрисой театра и кино.

Кинодебют актрисы состоялся в 1956 году в фильме "Ребенок в доме". С тех пор она снялась десятках фильмах и телесериалах у известных режиссеров. За свою карьеру шесть раз номинировалась на премию "Оскар", выигрывала дважды - в 1970 и 1979 годах за роли в "Расцвет мисс Джин Броди" и "Калифорнийский отель".

Мировую славу получила благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в "Гарри Поттере".

Напомним, в октябре 2022 года в возрасте 72 лет скончался британский актер Робби Колтрейн, сыгравший роль лесника Хагрида в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. А в сентябре прошлого года не стало исполнителя роли Дамблдора - актера Майкла Гэмбона. Ему было 82 года.