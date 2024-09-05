Еще одного обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо арестовали в Москве

В Москве арестовали еще одного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо еще в 2004 году. Мужчина последние несколько лет скрывался за границей, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, Владимира Шестопалова обвиняют по статье 126 УК РФ (похищение человека), с декабря 2018 года он находился в федеральном розыске.

По словам его адвоката, он вернулся в Россию добровольно в 2024 году, но задержали его в результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября.

Срок давности преступления не истек, подчеркивают в суде, поскольку был приостановлен до задержания обвиняемого. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Уточняется, что дело о покушении на убийство Руссо было заведено в 2006 году, позже его объединили с другим — о похищении певца в 2004 году.

По версии следствия, в январе того года один из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан "Прага" на Арбате, певца отвели в служебный кабинет бизнесмена, отобрали мобильный телефон и избили.

Исмаилов, бывший борец вольного стиля Тархан Эльдукаев и другие потребовали от артиста отменить концерты и заключить контракты уже с ними. Певца вывезли на дачу в Апрелевку, а когда он согласился выполнить требования похитителей, отпустили.

Попытка покушения на певца была совершена два года спустя. Следствие считает, что Эльдукаев помог Исмаилову найти исполнителей. Машину Руссо обстреляли, певца ранили, а его водитель погиб. Участники покушения Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии.

Как сообщается на портале 24SMI, Авраам Руссо, настоящее имя которого Абрахам Жанович Ипджян, приобрел огромную популярность в России в 2000-е годы, особенно известны и любимы слушателями его дуэты с Кристиной Орбакайте.

Певец родился в Сирии 21 июля 1969-го, где тогда служил его отец Жан, французский легионер, ветеран Второй мировой войны. В госпитале он познакомился с медсестрой Марией, которая вскоре стала его женой и родила двух сыновей (у Авраама есть старший брат).

С 16 лет Абрахам с друзьями выступал в ресторанах, зарабатывая деньги на жизнь музыкой. Во время выступления на Кипре певца увидел влиятельный российский предприниматель, владелец нескольких столичных рынков и ресторана "Прага" Тельман Исмаилов и позвал в Москву.

Сначала Руссо выступал в "Праге", а затем им занялись профессионалы. Продюсером певца стал Иосиф Пригожин, а главные шлягеры для него написал композитор Виктор Дробыш.

Заключив контракт со студией "Ноксмьюзик", владельцем которой являлся Пригожин, певец стал выпускать один хит за другим. Среди популярных песен этого периода — "Далеко-далеко", "Обручальная", "Сумасшедший дождь".