Умер актер из "Властелина колец" и "Титаника" Бернард Хилл

В возрасте 79 лет в Великобритании скончался актер Бернард Хилл, наиболее известный широкой публике по ролям в "Титанике" и "Властелине колец", передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл. Наиболее известными его ролями в кино были роль капитана Эдварда Смита в "Титанике" и короля Теодена во "Властелине колец".

Хилл умер рано утром в воскресенье, подтвердил его агент. С ним вместе была супруга Элисон и сын Габриэль.

Элайджа Вуд, Шон Эстин, Доминик Монаган и Билли Бойд, актеры, сыгравшие хоббитов в трилогии "Властелина колец", отдали дань уважения Бернарду Хиллу на недавнем Comic Con в Ливерпуле.

"Мы любим его. Он был бесстрашным, смешным, грубым, неумолимым, прекрасным", - сказал Эстин.

По информации на сайте IMDb, Бернард Хилл родился 17 декабря 1944 года в Манчестере, Великобритания.

Первым проектом, принесшим ему популярность, стал сериал "Парни из Блэкстаффа" Алана Блисдейла в 1982 году - там он исполнил роль Йоссера Хьюза.

Хилл является единственным актером в истории, снявшимся сразу в двух фильмах, получивших 11 "Оскаров" и собравших в прокате миллиард долларов ("Властелин колец: Возвращение короля" и "Титаник"). Перед тем, как получить роль короля Теодена в трилогии "Властелин колец", режиссер Питер Джексон рассматривал Хилла на роль Гэндальфа, которая впоследствии досталась сэру Йену МакКеллену.