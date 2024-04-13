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"Обширный инфаркт": дрессировщик Юрий Куклачев попал в больницу

Опубликовано:

Юрий Куклачев
Юрий Куклачев. Фото: instagram.com/kuklachevcats/

Известного дрессировщика кошек Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта в "Вегас холле". Позже стало известно, что артист перенес сложную операцию.

Сын артиста, Дмитрий, сообщил корреспондентам РИА Новости, о том, что Куклачев почувствовал себя плохо во время выступления - его увезли на скорой с жалобами на сердце.

"В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется", - пояснил он.

По словам сына Куклачева, такое с артистом произошло впервые, подобных проблем не было.

Позже глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале заявил, что Юрий Куклачев перенес операцию.

"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", - написал Запашный.

По информации РИА Новости, российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года.

С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2084198-obshirnyy-infarkt-dressirovschik-yuriy-kuklachev-popal-v-bolnitsu/

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