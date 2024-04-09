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Заслуженный артист России Евгений Кунгуров найден мертвым: раскрыты подробности

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Евгений Кунгуров
Евгений Кунгуров. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official

40-летний оперный певец из России Евгений Кунгуров найден мертвым в центре Москвы. Источники сообщают, что на теле не обнаружено насильственных признаков смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Тело Евгения Кунгурова было найдено накануне в центре Москвы. Как сообщают источники ТАСС, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Также известно, что 40-летний оперный певец пребывал в депрессивном состоянии и был под психиатрическим наблюдением в одной из частных клиник. По словам собеседника издания, Кунгуров находился в разгаре бракоразводного процесса со второй женой Ириной Мелединой.

Последнюю публикацию в Instagram Кунгуров выложил пять дней назад.

"Мгновенье...", - гласила подпись к фотографии.

Евгений Кунгуров родился в 1983 году. Певец обладал уникальным баритоном. Славу получил благодаря проекту "Голос", позже участвовал в популярных телевизионных шоу "Один в один" и "Дуэты". В 2023 году получил звание Заслуженного артиста РФ.

У Кунгурова осталось двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2081495-zasluzhennyy-artist-rossii-evgeniy-kungurov-nayden-mertvym-raskryty-podrobnosti/

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