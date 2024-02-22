Певица Zivert объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем (видео)

Российская певица Юлия Зиверт, известная на сцене как Zivert, сообщила об отмене концертов на полгода - артисты отказалась от выступлений из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ.

Певица рассказала, что проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Теперь же, по ее словам, ее состояние ухудшилось. Чтобы объяснить все поклонникам, Zivert записала видеообращение в Instagram.

"Закалываясь блокадами, чтобы провести концерты, я просто продолжаю медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии", - призналась она.

Zivert отметила, что пыталась закрыть глаза на свое состояние, чтобы не подводить зрителей, организаторов концертов, свою команду.

"Но если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас просто мой организм бьет в колокол о том, что настало время по-настоящему подумать о себе", - рассказала она.

Исполнительница заявила, что не сможет выступать до осени.

"Врачами моей команды и мной было принято непростое решение: категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку. И как следствие, все мои предстоящие концерты и корпоративы в городах России как минимум до осени", - сообщила она.

Zivert отметила, что выполнит все обязательства перед проектом "Голос" и доведет работу с конкурсантами до конца.