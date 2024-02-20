Автора и исполнителя хита "Медуза" задержали в Таиланде

28-летний российский рэпер Алан Хадзарагов, известный как Matrang, задержан и доставлен в полицейский участок на Пхукете. Об этом он рассказал сам в прямом эфире в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Одной из возможных причин задержания артист считает сбор средств незнакомцу, у которого были проблемы с местной полицией. Накануне музыкант просил подписчиков скинуться незнакомому парню.

"Я вот еду в машине. Везут меня, сказали, куда-то в полицейский участок. Не сказали, за что", - рассказал Matrang в прямом эфире в Instagram.

Певец добавил, что волноваться за него не нужно.

"Единственное, сейчас, наверное, проверят документы. Никакого инцидента не было, ничего не совершал", - отметил он.

Как пишет Mash, в начале февраля Matrang, продав недвижимость и авто, уехал в Таиланд, заявив, что больше не хочет быть публичным. Он сбрил брови и отрастил волосы.

По его словам, причина его отъезда - конфликт во Владикавказе, год назад, якобы два незнакомца, позвав его в ресторан, увезли в лес и избили. Все это они сняли на видео и разослали друзьям в Осетии.

Накануне же Matrang заявил, что планирует вернуться в Россию в конце февраля. Он также решил завершить творческую карьеру. Но родители исполнителя хита "Медуза" обеспокоены его психическим состоянием.

"Я готов вернуться", - признался артист в прямом эфире.