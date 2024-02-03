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Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

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Карл Уэзерс
Карл Уэзерс. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Американский актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет. Многим он запомнился в роли боксера Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", передает NUR.KZ.

Уэзерс скончался в четверг, пишет Variety со ссылкой на менеджера актера Мэтт Любера.

О причинах смерти звезды голливудских блокбастеров пока ничего не сообщали.

Уэзерс также снялся в фильме 1987 года "Хищник" и сыграл запоминающуюся роль в фильме Адама Сэндлера "Счастливый Гилмор".

Карл Уэзерс в фильме "Рокки 2"
Карл Уэзерс в фильме "Рокки 2". Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

Актер продолжал сниматься и в последние годы жизни - за работу в сериале "Звездные войны: Мандалорианец" он был номинирован на премию "Эмми" в категории "Выдающийся приглашенный актер в драматическом сериале".

Он озвучил бойца Карла в "Истории игрушек 4" и сыграл вымышленную версию самого себя в эпизодической роли в сериале "Запределье". Среди других его работ - сериалы "Уличное правосудие", "Колония", "Щит", "Чикагское правосудие" и "Братья", а также фильмы "Близкие встречи третьего рода", "Смертельная охота" и "Возвращение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2058941-umer-zvezda-filmov-rokki-i-hischnik-karl-uezers/

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