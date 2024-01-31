Попавшую в больницу накануне дня рождения звезду "Иронии судьбы" выписали домой

89-летнюю народную артистку России Валентину Талызину выписали домой после двух недель госпитализации. Состояние актрисы улучшилось, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Звезду фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники" Валентину Талызину выписали домой.

89-летняя актриса, состояние которой значительно улучшилось после двух недель нахождения в больнице, продолжит лечение амбулаторно.

Ей выписали лекарства для профилактики кровотечений и препараты железа. Как сообщает издание, актрису госпитализировали 21 января с бронхопневмонией накануне ее дня рождения. Но медики смогли быстро улучшить ее состояние.

По данным 24СМИ, Валентина Талызина родилась в Омске 22 января 1935 года. Советская и российская актриса театра и кино известна своими ролями в комедиях и драмах.

В фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" Талызина не только сыграла подругу главной героини, но и подарила Барбаре Брыльске свой голос. Именно она озвучила возлюбленную Жени Лукашина.