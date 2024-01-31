Попавшую в больницу накануне дня рождения звезду "Иронии судьбы" выписали домой
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89-летнюю народную артистку России Валентину Талызину выписали домой после двух недель госпитализации. Состояние актрисы улучшилось, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Звезду фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники" Валентину Талызину выписали домой.
89-летняя актриса, состояние которой значительно улучшилось после двух недель нахождения в больнице, продолжит лечение амбулаторно.
Ей выписали лекарства для профилактики кровотечений и препараты железа. Как сообщает издание, актрису госпитализировали 21 января с бронхопневмонией накануне ее дня рождения. Но медики смогли быстро улучшить ее состояние.
По данным 24СМИ, Валентина Талызина родилась в Омске 22 января 1935 года. Советская и российская актриса театра и кино известна своими ролями в комедиях и драмах.
В фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" Талызина не только сыграла подругу главной героини, но и подарила Барбаре Брыльске свой голос. Именно она озвучила возлюбленную Жени Лукашина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2058430-popavshuyu-v-bolnitsu-nakanune-dnya-rozhdeniya-zvezdu-ironii-sudby-vypisali-domoy/