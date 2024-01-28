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Умерла российская актриса Вера Молчанова

Опубликовано:

Вера Молчанова
Вера Молчанова. Фото: napokrovke.ru

26 января на 82-м году жизни скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт московского Театра на Покровке.

"Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

По данным РБК, Вера Молчанова родилась 25 января 1943 года в городе Болохово Тульской области.

В 1962 году ее приняли в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, в 1970 году Молчанова сыграла главную роль в фильме-спектакле "Воспитанница".

Актриса играла эпизодические роли в сериалах и короткометражных фильмах. Она приняла участие в сериалах "След", "Конец света", "Закрытая школа".

В Театре на Покровке Молчанова играла в спектаклях "Горе от ума", "Вечно живые", "Браво, Чехов!".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2057874-umerla-rossiyskaya-aktrisa-vera-molchanova/

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