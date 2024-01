24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт: девушка показала фото с больничной койки

Популярному американскому рэперу Снуп Доггу пришлось поволноваться за единственную дочь - 24-летняя Кори Бродус сообщила, что перенесла инсульт. Девушка в сознании, но напугана, передает NUR.KZ.

Кори активно использует Instagram - там у девушки более 650 тысяч подписчиков. Последнюю на сегодняшний день публикацию она размещала всего пять дней назад - там Бродус-младшая буквально сияла.

"Красивая душа всегда останется красивой душой", - подписала свою фотографию дочь Снуп Догга.

Всего лишь несколько дней спустя 24-летняя Кори оказалась на больничной койке совсем в другом состоянии. Девушка в сознании, но говорит, что перенесла инсульт, что ее очень напугало.

"У меня был серьезный приступ сегодня ночью. Я начала истерически плакать, когда мне об этом сообщили", - пишет дочь рэпера.

Instagram-истории дочери Снуп Догга: instagram.com/princessbroadus

Другой информации о состоянии здоровья Кори Бродус пока нет. По информации портала 24СМИ, в детстве у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — красную волчанку. По словам отца, несмотря на болезнь, Кори остается жизнерадостной и подвижной.

Кроме Кори, у рэпера есть сыновья Корде и Корделл. Помимо детей от супруги, у Snoop Dogg есть сын от связи с Лори Холмонд — Джулиан Корри Бродус, родившийся в 1998-м. До 9 лет рэпер не участвовал в жизни ребенка, но после теста ДНК признал мальчика.

Снуп Догг однажды признался журналистам, что из-за концертов ему катастрофически не хватает времени на общение с детьми, тем не менее, каждую свободную минуту он старается посвятить семье.

Кельвин Кордозар Бродус-младший, известный миру как Снуп Догг, родился в 1971 году. Карьеру рэпера начал в 23 года. Среди самых знаменитых хитов - дуэт с Фарреллом Уильямсом "Drop It Like It's Hot", а также "Still D.R.E." и "The Next Episode" с Доктором Дре.