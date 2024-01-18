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Актера из сериалов "Каменская" и "Возвращение Мухтара" задержали в Москве с наркотиками

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Анатолий Руденко
Анатолий Руденко. Фото: instagram.com/to100nado

Звезду сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолий Руденко задержали в Москве с мефедроном. Актер заявил, что нашел пакетик случайно, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает издание, накануне вечером сотрудники ГИБДД на улице Антонова-Овсеенко остановили авто, в которой ехал 41-летний актер.

При этом Руденко сильно нервничал, его поведение показалось подозрительным и его также решили досмотреть У актера обнаружили пакетик с белым веществом - по результатам экспертизы выяснилось, что это мефедрон.

Актер заявил, что нашел пакетик, когда прогуливался на улице со своей собакой, и не подозревал, что в нем. Он подумал, что это яд для собак, который раскидывают по парку догхантеры, и положил пакетик в куртку. В данное время проводится проверка.

Анатолий Руденко наиболее известен по ролям в сериалах "Каменская", "Возвращение Мухтара", "Две судьбы", "Триггер" и другим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2056193-aktera-iz-serialov-kamenskaya-i-vozvraschenie-muhtara-zaderzhali-v-moskve-s-narkotikami/

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