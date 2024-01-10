Актер из "Людей Икс" умер в 42 года: названа причина

Мексиканский актер Адан Канто, прославившийся благодаря ролям в "Людях Икс" и "Уборщице", скончался от рака. Ему было 42 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Смерть Адана Канто подтвердили в его официальном аккаунте в Instagram.

"Мужчина, который никогда не жаловался и вдохновил многих. Мы будем любить тебя всегда, Адан", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразили коллеги Адана по цеху. В сообщении компании Warner Bros. Television говорится, что он был "потрясающим актером и добрым другом".

Как сообщает портал CNN, 42-летний актер скончался от рака аппендикса. У него осталась жена и двое детей.

Первые роли в телесериалах Адан получил в 2009 году в Мексике, четыре года спустя он появился на американских телеэкранах.

В 2014 году Канто снялся в супергеройском фильме Marvel "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Будучи начинающим режиссером, в том же году Адан сыграл главную роль и снял свой первый короткометражный фильм под названием "Перед завтрашним днем". В 2022 году актер появился в фильме "Уборщица".

Всего за свою жизнь Адан Канто снялся в двух десятках сериалов и фильмов.