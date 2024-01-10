Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Актер из "Людей Икс" умер в 42 года: названа причина

Опубликовано:

Адан Канто
Адан Канто. Фото: instagram.com/adancanto

Мексиканский актер Адан Канто, прославившийся благодаря ролям в "Людях Икс" и "Уборщице", скончался от рака. Ему было 42 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Смерть Адана Канто подтвердили в его официальном аккаунте в Instagram.

"Мужчина, который никогда не жаловался и вдохновил многих. Мы будем любить тебя всегда, Адан", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразили коллеги Адана по цеху. В сообщении компании Warner Bros. Television говорится, что он был "потрясающим актером и добрым другом".

Как сообщает портал CNN, 42-летний актер скончался от рака аппендикса. У него осталась жена и двое детей.

Первые роли в телесериалах Адан получил в 2009 году в Мексике, четыре года спустя он появился на американских телеэкранах.

В 2014 году Канто снялся в супергеройском фильме Marvel "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Будучи начинающим режиссером, в том же году Адан сыграл главную роль и снял свой первый короткометражный фильм под названием "Перед завтрашним днем". В 2022 году актер появился в фильме "Уборщица".

Всего за свою жизнь Адан Канто снялся в двух десятках сериалов и фильмов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2054766-akter-iz-lyudey-iks-umer-v-42-goda-nazvana-prichina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.