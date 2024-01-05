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Умер актер из "Брата-2" и "Семнадцати мгновений весны" Константин Желдин

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Константин Желдин в "Семнадцать мгновениях весны"
Константин Желдин. Кадр из видео: youtube.com/@gorkyfilmstudio

Умер советский и российский актер Константин Желдин. Одна из наиболее известных его ролей в кино – роль Холлтофа в "Семнадцати мгновениях весны", пишет NUR.KZ со ссылкой на Telegram ректора ГИТИСа.

"Умер Константин Желдин – один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра "Около". А до этого много лет он прослужил в театре на Таганке.

Счастливая жизнь: Желдин до старости – ему недавно исполнилось 90 (лет – прим. ред.) – снимался, был востребован. Любой сразу вспомнит его по роли в "Ликвидации", а много лет до того – сейчас как раз показывают в очередной раз – в "Семнадцати мгновениях весны", он сыграл там Холлтофа. Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его", – рассказал в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По информации РБК, Константин Желдин родился в 1933 году. В 1961 году окончил Театральный институт им. Б. В. Щукина (ныне — училище им. Б. В. Щукина). Работал в московских театрах на Малой Бронной и Таганке, с 2001 года — в театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко.

Помимо работы в театре снимался в кино. Исполнил роль оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в советском телефильме "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), в сериалах "Ликвидация" (в роли Штехеля) и "Закрытая школа", где исполнил роль Владлена Колчина. В фильме Алексея Балабанова "Брат-2" Желдин сыграл водителя московского такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2054010-umer-akter-iz-brata-2-i-semnadtsati-mgnoveniy-vesny-konstantin-zheldin/

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