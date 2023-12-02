Умер известный казахстанский актер Аскар Наймантаев
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Умер известный казахстанский актер, режиссер, сатирик и юморист Аскар Наймантаев. Ему было 58 лет. Печальную весть сообщили его друзья и коллеги, передает NUR.KZ.
В частности, о кончине Аскара Наймантаева сообщил на своей странице в Facebook деятель искусств Ерлан Рыскали.
"Да благословит вас Аллах", - написал он.
Аскар Наймантаев родился 17 июня 1965 года в селе Нарынкол Алматинской области. Свой первый спектакль в качестве режиссера поставил на школьной сцене в 6 классе.
Аскар Наймантаев появлялся в комедийных сериалах "Домашние войны", "Бастық боламын", "ОрыStar в Шымкентте", "Детектив әже", "Туысқандар", "Бұйымтай", "Өсекшілер", "Внуки в ауле".
Также снимался в фильме Сатыбалды Нарымбетова "Аманат" и Бахытаса Санитаса "Тезек".
5 дней назад на своей странице в Instagram он публиковал фото из больницы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2048776-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-akter-askar-naymantaev/