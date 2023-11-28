Михаила Боярского госпитализировали в больницу с инфарктом

Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу с инфарктом в Санкт-Петербурге. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Как пишет 78.ru, народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

"По предварительным данным, артисту стало плохо накануне, 27 ноября. Сегодня врачам удалось стабилизировать состояние артиста, его перевели из реанимации в обычную палату", – говорится в публикации.

"Известия" сообщают, что об ухудшении здоровья Михаила Боярского им рассказал его сын.

"Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя не плохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", – сообщил Сергей Боярский.

РИА Новости в своем Telegram-канале передают, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате.

Добавим, что по информации на сайте "Газета.ru", Михаил Боярский родился 29 декабря 1949 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу Театра имени Ленсовета.

Боярский дебютировал в кино в начале 70-х. Известность ему принесла роль в фильме 1975 года "Старший сын". После выхода "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" в 1978 году он стал настоящей звездой. Не менее популярным, чем фильм, стали песни из него, многие из которых Боярский исполнил сам.

В фильмографии Боярского более 70 ролей в кино. В второй половине 2010-х годов актер практически перестал сниматься в кино, отмечая отсутствие интересных ролей. Однако в начале 2020-х согласился сняться в продолжении "Гардемаринов". Выход двух фильмов с его участием запланирован на 2023 год.

Михаил Боярский женат на актрисе Ларисе Луппиан, с которой познакомился в первые годы работы в театре. У пары двое взрослых детей. Сын Сергей Боярский – депутат Госдумы от "Единой России". Дочь Елизавета Боярская – актриса, заслуженная артистка России.