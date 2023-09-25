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Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра

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Софи Лорен
Софи Лорен. Фото: Mairo Cinquetti/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Известная итальянская актриса Софи Лорен, которой на прошлой неделе исполнилось 89 лет, попала в больницу после падения в своем доме в Женеве, передает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на сообщение ресторана Sophia Loren Restaurant в городе Бари пишет, что она должна была присутствовать на его открытии 26 сентября.

"С Софи Лорен произошел несчастный случай, она упала сегодня утром в своем доме в Женеве. Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, у нее были обнаружены несколько переломов бедра. Ей была сделана операция, которая прошла успешно", – говорится в сообщении.

Рядом со звездой находятся ее сыновья Эдоардо и Карло.

По информации агентства, завтра, 26 сентября, в Бари должна была состояться торжественная церемония присуждения Лорен звания почетного гражданина этого города. В этот же день она планировала открыть четвертый ресторан, который носит ее имя. Ранее Sophia Loren Restaurant были открыты в Милане, Флоренции и римском международном аэропорту Фьюмичино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2037916-sofi-loren-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-bedra/

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