Актера Алексея Панина объявили в розыск в России

Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor.panin

Российского актера Алексея Панина объявило в розыск Министерство внутренних дел России, передает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых лиц.

Карточка актера Алексея Панина появилась сегодня, 22 мая, утром в базе розыска МВД РФ.

В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что на актера завели дело об оправдании терроризма.

Отмечается, что Панин неоднократно публично высказывался против войны в Украине. Также с актером связано множество других скандалов, говорится в статье.

По информации на сайте kino-teatr.ru, Алексей Панин родился 10 сентября 1977 года в Москве. В школьные годы играл в театре студии Вячеслава Спесивцева.

Поступил в РАТИ (ГИТИС). Уже на первом курсе получил приглашение от режиссера Глеба Панфилова принять участие в картине "Романовы. Венценосная семья". Из ГИТИСа ушел, не окончив учебное заведение.

Самые известные картины с его участием: "Жмурки", "ДМБ", "Звезда" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2021554-aktera-alekseya-panina-obyavili-v-rozysk-v-rossii/