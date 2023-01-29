Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу, сообщили СМИ

Николай Дроздов. Фото: Facebook.com/ndrozdovofficial

Доктор биологических наук, а также легенда российского телевидения Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребер - такая информация появилась в СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, Дроздова госпитализировали с переломом ребер.

Сообщается, что Николай Николаевич упал возле здания МГУ, когда возвращался с работы.

Также авторы канала уточнили, что в настоящее время телеведущего перевели из реанимации в обычную палату.

Художник Константин Мирошник рассказал корреспондентам StarHit, что врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. По его словам, телеведущему кололи обезволивающие. Товарищ Дроздова утверждает, что каждый день общается с ним по телефону.

Издание пишет, что, пока к легендарному ведущему пускают лишь дочь — друзья знаменитости узнают новости от нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2007199-televeduschiy-nikolay-drozdov-popal-v-bolnitsu-soobschili-smi/