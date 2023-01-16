Димаш Кудайберген обратился к подписчикам из-за мошенников (видео)

Димаш Кудайберген. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выложил на своей официальной странице в Instagram видео, в котором предупредил своих подписчиков о мошенниках, пытающихся действовать от его имени.

Димаш обратился к своей аудитории, заявив, что хочет предупредить их о действиях аферистов.

"До этого дня я нормально относился к тому, что в разных социальных сетях создаются профайлы, аккаунты с моим именем, с моей фамилией. Но, как вы заметили, появились мошенники, которые занимаются вымоганием денег", – сообщил певец.

По его словам, злоумышленники в фейковых аккаунтах проводят различные игры и лотереи, а также используют скрины из прямых эфиров с самого артиста с подписчиками.

"Вы знаете, что я никогда этим не занимался (выманиванием денег – прим. ред.). Обидно, что некоторые на это ведутся.

Хочу вас предостеречь, никогда не отправляйте никакие деньги через интернет", – подчеркнул Димаш Кудайберген.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В самом тяжелом варианте мошенничество в Казахстане может наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2005568-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-podpischikam-iz-za-moshennikov-video/