Никита Михалков попал в больницу

Никита Михалков. Кадр из видео: YouTube/вДудь

Известного российского кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали в больницу. Пресс-секретарь режиссера прокомментировала случившееся.

Сначала в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что 77-летний артист оказался в больнице с ковидом. Авторы публикации писали, что Михалков находится в тяжелом состоянии. По их словам, режиссеру для транспортировки в другое медучреждение потребовалась помощь реанимационной бригады.

Информацию о госпитализации Никиты Сергеевича прокомментировала его пресс-секретарь Ирина Мячина, пишет РИА Новости.

По ее словам, Михалков действительно находится в больнице.

"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", — рассказала собеседница агентства.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. За своею карьеру получил ряд значимых кинонаград, в том числе является обладателем Оскара.

В 1995 году заветная золотая статуэтка досталась кинорежиссеру за картину "Утомленные солнцем" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2004337-nikita-mihalkov-popal-v-bolnitsu/