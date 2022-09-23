Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" Владимир Краснопольский

Владимир Краснопольский. Фото: unikino.ru

Скончался российский режиссер, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет. О смерти Краснопольского сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа.

Работал режиссером-постановщиком в Свердловской киностудии и "Мосфильме".

Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял такие популярные фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Две судьбы", "Ермоловы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Дом с лилиями", "Выйти замуж за Пушкина" и многие другие.

Он был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1989394-umer-rezhisser-filmov-vechnyy-zov-i-teni-ischezayut-v-polden-vladimir-krasnopolskiy/