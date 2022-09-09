"Грустно, когда уходит такой человек": казахстанские знаменитости почтили Елизавету II

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/erke_esmahan

Накануне стало известно о смерти королевы Британии Елизаветы II. Казахстанские знаменитости почтили память Ее Величества на своих страницах в соцсетях, передает NUR.KZ.

"На протяжении 70 лет Британия пела "Боже, храни королеву" (вместо короля). Она вступила на трон в 25 лет и была незыблемым символом и примером мудрости, воли и власти. Грустно, когда уходит такой человек. Королева-эпоха", - отметили в своем Instagram телеведущая Айгуль Мукей.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/aigulmukei

"Ох, ваше Величество, очень будет вас не хватать", - написал Нучи.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/nuchi_amazing

"Она была истинной королевой. В каждом своем слове, жесте и взгляде. Покойся с миром, Елизавета", - прокомментировала Майя Бекбаева.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/mayabekbayeva

"Елизавета Александра Мария. Грустно. Прощай, королева", - написала Ерке Есмахан.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/erke_esmahan

"Покойтесь с миром, ваше Величество", - пожелала Динара Сатжан.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/dinarasatzhan

Аналогичное послание в своем аккаунте оставил и Нурлан Батыров.

"Что-то так грустно стало", - признался он.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/batyroff

"Ушла эпоха", - констатировала Наzима.

Королева Елизавета II. Story: instagram.com/13nazima

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1987032-grustno-kogda-uhodit-takoy-chelovek-kazahstanskie-znamenitosti-pochtili-elizavetu-ii/