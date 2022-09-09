"Грустно, когда уходит такой человек": казахстанские знаменитости почтили Елизавету II
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Накануне стало известно о смерти королевы Британии Елизаветы II. Казахстанские знаменитости почтили память Ее Величества на своих страницах в соцсетях, передает NUR.KZ.
"На протяжении 70 лет Британия пела "Боже, храни королеву" (вместо короля). Она вступила на трон в 25 лет и была незыблемым символом и примером мудрости, воли и власти. Грустно, когда уходит такой человек. Королева-эпоха", - отметили в своем Instagram телеведущая Айгуль Мукей.
"Ох, ваше Величество, очень будет вас не хватать", - написал Нучи.
"Она была истинной королевой. В каждом своем слове, жесте и взгляде. Покойся с миром, Елизавета", - прокомментировала Майя Бекбаева.
"Елизавета Александра Мария. Грустно. Прощай, королева", - написала Ерке Есмахан.
"Покойтесь с миром, ваше Величество", - пожелала Динара Сатжан.
Аналогичное послание в своем аккаунте оставил и Нурлан Батыров.
"Что-то так грустно стало", - признался он.
"Ушла эпоха", - констатировала Наzима.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1987032-grustno-kogda-uhodit-takoy-chelovek-kazahstanskie-znamenitosti-pochtili-elizavetu-ii/