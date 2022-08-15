Умерла заслуженная артистка Казахстана Тамара Косубаева

Тамара Косубаева. Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка Республики Казахстан Тамара Косубаева ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте Государственного центра поддержки национального кино.

"Любимая многими поколениями зрителей, заслуженная артистка Республики Казахстан Тамара Косубаева скончалась на 95 году жизни", – говорится в сообщении.

В 1947 году Тамара стала выпускницей киноактерской школы под руководством народного артиста СССР Григория Рошаля. Также училась в Ташкентском театральном институте.

Артистка работала в ТЮЗе, который возглавляла Наталья Сац, в Казахском академическом театре драмы, а также в Карагандинском областном театре драмы. Она много снималась, не только в Казахстане, но и в Киргизии, в Узбекистане и в России.

"Ее называли "настоящей казахской красавицей", ведь она смогла блестяще воплотить на сцене образ Баян Сулу. Затем актрису отождествляли с жертвенной и мудрой Аспет – мамой главного героя фильма Абдуллы Карсакбаева "Путешествие в детство". Позже, играя уже возрастные роли, Тамара Окиметовна стала для своих зрителей "народной бабушкой" – доброй, мягкой, любящей", – рассказали в госцентре.

Сама артистка называла кино своей жизнью.

"Кино – это моя жизнь, а актерство – это скорее не профессия, а болезнь, от которой нет лекарства. В нее втягиваешься. Я и сейчас очень скучаю по сцене, по ролям, по гастролям, которые в наше время были полны романтизма, приключений и всегда отличного настроения", – говорила актриса.

Представители Государственного центра поддержки национального кино и Союза кинематографистов Казахстана выразили соболезнования всем родным и близким Тамары Косубаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1983285-umerla-zasluzhennaya-artistka-kazahstana-tamara-kosubaeva/