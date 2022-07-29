Асель Сагатова рассказала о произошедшем с ее машиной ДТП и своей реакции на него

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова рассказала о небольшом ДТП, невольной участницей которого она стала. Знаменитость также поведала о своей неординарной реакции на него, передает NUR.KZ.

О подробностях случившейся дорожной аварии Асель поведала в своем Instagram.

"В мою мирно припаркованную машину въехал задумавшийся водитель. Благо, только номер пострадал. Во время выяснения я расплавилась на солнце", - пожаловалась актриса.

По словам отечественной звезды, она отреагировала на неприятный инцидент совершенно спокойно.

"Отец пострадавшего удивлялся и благодарил меня за спокойствие. Видимо, большинство реагирует истерично на подобные происшествия", - констатировала Асель.

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Напомним, ранее актриса и телеведущая Дарья Александрова рассказала о серьезной автомобильной аварии, сильно повлиявшей на ее отношение к вождению других людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980841-asel-sagatova-rasskazala-o-proizoshedshem-s-ee-mashinoy-dtp-i-svoey-reaktsii-na-nego/