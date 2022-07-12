Николай Дроздов рассказал о состоянии своего здоровья после инцидента на съемках

Николай Дроздов. Кадр из видео: YouTube/GQ Russia

Доктор биологических наук, советский и российский ученый-зоолог Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии. Недавно ученый потерял сознание во время съемок в Москве, передает "Звезда".

Недавно СМИ сообщили, что Николай Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста недалеко от Останкино в Москве.

Сам ученый прокомментировал этот инцидент и рассказал, как себя чувствует сейчас. Как оказалось, у него упало давление и пришлось вызывать врачей.

"Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Скорая приехала, померили давление, все оказывается в норме", - сказал Дроздов.

Он добавил, что сейчас все в порядке.

К слову, 20 июня Николаю Дроздову исполнилось 85 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1977990-nikolay-drozdov-rasskazal-o-sostoyanii-svoego-zdorovya-posle-intsidenta-na-semkah/