Умер звезда "Крестного отца" Джеймс Каан

Джеймс Каан. Фото: CBS Photo Archive / Contributor / Getty Images

Вечером 6 июля текущего года скончался известный американский актер Джеймс Каан - исполнитель роли Сонни Корлеоне в культовой картине "Крестный отец". Ему было 82 года.

Новость о смерти Каана была опубликована родными на его официальной странице в Twitter.

"С большим прискорбием сообщаем вам о том, что Джимми скончался вечером 6 июля. Члены семьи очень ценят поступающие им соболезнования и теплые слова поддержки.

Тем не менее, они просят отнестись с уважением к их праву на личную жизнь в это непростое время", - говорится в сообщении.

Джеймс Эдмунд Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Был женат четыре раза, имел пятерых детей.

Свою первую роль сыграл в 1963 году в фильме Билли Уайлдера "Нежная Ирма". Всемирную известность ему принесла роль Сантино "Сонни" Корлеоне в культовом фильме Френсиса Форда Копполы "Крестный отец".

Карьера Каана в кино продлилась почти 60 лет. За это время он заработал множество наград, среди которых: номинация на премию "Оскар" (1972), номинация на премию "Эмми" (1971), три номинации на премию "Золотой глобус" (1972, 1974, 1975), а также премия "Сатурн" (1975).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1977664-umer-zvezda-krestnogo-ottsa-dzheyms-kaan/