Бретт Таггл. Кадр из видео: YouTube/Yamaha Global

19 июня в возрасте 70 лет из-за осложнений, связанных с раком, скончался клавишник Fleetwood Mac Бретт Таггл, передает журнал The Rolling Stone.

О смерти Таггла сообщил его сын Мэтт.

Семья покойного музыканта на протяжении всей болезни находилась с ним рядом, рассказал Мэтт Таггл.

Бретт Таггл начал сотрудничать с британо-американской рок-группой Fleetwood Mac с 1992 года, с момента ее воссоединения. А с 1997 по 2017 год он являлся постоянным участником коллектива.

На протяжении своей карьеры Таггл сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Рик Спрингфилд, Джимми Пейдж из Led Zeppelin, вокалист Deep Purple Дэвид Ковердейл, Джон Кэй из Steppenwolf.

Был также соавтором хита 1988 года Just Like Paradise, которую исполнил Дэвид Ли Рот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975039-skonchalsya-klavishnik-fleetwood-mac-brett-taggl/