"Пока это боль и проблемы": Альмира Турсын высказалась о защите и безопасности детей

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын высказалась на тему Международного дня защиты детей. Она призвала всех обеспечивать детскую безопасность, чтобы больше не было страшных новостей о насилии над детьми, передает NUR.KZ.

"День защиты детей. 2022 - год детей. Читаю новости: мать выбросила ребенка в мусорку, отец изнасиловал дочь, учитель дерется со школьником, воспитатель бьет ребенка, выпал из окна, провалился в люк/туалет, сгорели дома, задохнулись в машине, избил ребенка, выбросилась с детьми. Наши дети не защищены ни дома, ни в школе, ни законом, ни в стране!

Молюсь Богу и желаю всем нам, чтобы защита детей была не днем, и не годом, а главным принципом, состоянием и образом жизни каждого человека и всей страны! Иначе нам врагов не нужно, сами покосим наше будущее, наш народ!" - заявила Альмира в своем Instagram.

Актриса обратилась к тем, кто работает и контактирует с детьми.

"Дорогие родители, учителя, воспитатели, все, кто соприкасается с детьми! Будьте внимательны к детям, обеспечьте безопасность им, сохранность их здоровья, бережное и грамотное образование и развитие, слушайте и услышьте, общайтесь, объясняйте, научайте, помогайте, поддерживайте, не будьте равнодушными!

Не бывает чужих детей, все они наши, нашего народа! Вот когда мы придем к этому, тогда это будет праздник! А пока это боль и проблемы, которые нужно решать каждому в своей семье и государству в целом!" - высказалась исполнительница роли Томирис.

Поклонники Альмиры поддержали ее.

"Как вы правы, Альмира, дети на сегодняшний день - это наша душераздирающая боль. Дай Бог, что мы придем к такому государству и нации, о которой вы излагаете", "Еще нашим педагогам нужно научиться разговаривать с детьми уважительно, как с настоящей личностью! Не унижать, не оскорблять. Считаться с их мнением, прислушиваться к ним", "Согласна", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1972022-poka-eto-bol-i-problemy-almira-tursyn-vyskazalas-o-zaschite-i-bezopasnosti-detey/