"Хотелось обнять мою хрупкую мамочку": Нучи рассказал, как переосмыслил многое после трагедии в стране

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский визажист и блогер Нурлан Алимходжаев, более известный как Нучи, рассказал, как пережил эти тревожные дни. Во время беспорядков и терактов он многое переосмыслил и понял, как дороги близкие люди, передает NUR.KZ.

Нурлан рассказал о стойкости своей мамы, которая поддержала его в эти дни.

"Я возненавидел туман. Мне повезло успеть вернуться из Стамбула в Алматы 3 января, перед тем, как закрылось небо. Рад, что не успел улететь в Астану, а был в эти ужасные дни рядом с мамой, не оставил ее одну, и даже не знаю, кто кого больше поддержал, я ее или она меня...

Как-то иначе я посмотрел на свою уже немолодую, хрупкую и беззащитную маму, все эти дни она стойко держала бодрый настрой, убеждала меня, что все будет хорошо, рассказывала истории наших бабушек и дедушек, они ведь и не такое прошли", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Визажист отметил, что трагедия очень сблизила его с родительницей. Он переосмыслил многое в эти дни.

"Я как-то даже не придал значение ее поведению, ее поддержке, до того момента, пока мы впервые не выехали в город за продуктами, и, плутая больше часа по дворовым магазинам в поисках хотя бы кур и яиц, мы были близки как никогда…

В те дни мама вновь стала для меня родителем, а я ее дитя, мы вновь правильно заняли свои роли. А когда мы все-таки нашли работающий "Магнум", она увидела безумную, нервозную толпу, ажиотаж на кассах, пустые прилавки и панику, ее затрясло…

Мне хотелось ее обнять, мою хрупкую мамочку. Я думал, после 90-х моя мама больше никогда не увидит пустых полок с хлебом…

Я ненавижу теперь туман, липкий, скрывающий и пугающий", - признался Нучи.

Подписчики оставили свои отзывы под трогательным постом.

"Нурлан, здоровья маме! И всем мамам Земли! Тронула меня эта история", "Друг мой, держись. Ты же знаешь, туман рассеивается, и после всегда светит солнце", "Вы написали потрясающие вещи, слова с огромным смыслом! Мама - это самое лучшее ,что могла сотворить природа", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950754-hotelos-obnyat-moyu-hrupkuyu-mamochku-nuchi-rasskazal-kak-pereosmyslil-mnogoe-posle-tragedii-v-strane/