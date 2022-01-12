"Хотелось обнять мою хрупкую мамочку": Нучи рассказал, как переосмыслил многое после трагедии в стране

Казахстанский визажист и блогер Нурлан Алимходжаев, более известный как Нучи, рассказал, как пережил эти тревожные дни. Во время беспорядков и терактов он многое переосмыслил и понял, как дороги близкие люди, передает NUR.KZ.
Нурлан рассказал о стойкости своей мамы, которая поддержала его в эти дни.
"Я возненавидел туман. Мне повезло успеть вернуться из Стамбула в Алматы 3 января, перед тем, как закрылось небо. Рад, что не успел улететь в Астану, а был в эти ужасные дни рядом с мамой, не оставил ее одну, и даже не знаю, кто кого больше поддержал, я ее или она меня...
Как-то иначе я посмотрел на свою уже немолодую, хрупкую и беззащитную маму, все эти дни она стойко держала бодрый настрой, убеждала меня, что все будет хорошо, рассказывала истории наших бабушек и дедушек, они ведь и не такое прошли", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)
Визажист отметил, что трагедия очень сблизила его с родительницей. Он переосмыслил многое в эти дни.
"Я как-то даже не придал значение ее поведению, ее поддержке, до того момента, пока мы впервые не выехали в город за продуктами, и, плутая больше часа по дворовым магазинам в поисках хотя бы кур и яиц, мы были близки как никогда…
В те дни мама вновь стала для меня родителем, а я ее дитя, мы вновь правильно заняли свои роли. А когда мы все-таки нашли работающий "Магнум", она увидела безумную, нервозную толпу, ажиотаж на кассах, пустые прилавки и панику, ее затрясло…
Мне хотелось ее обнять, мою хрупкую мамочку. Я думал, после 90-х моя мама больше никогда не увидит пустых полок с хлебом…
Я ненавижу теперь туман, липкий, скрывающий и пугающий", - признался Нучи.
Подписчики оставили свои отзывы под трогательным постом.
"Нурлан, здоровья маме! И всем мамам Земли! Тронула меня эта история", "Друг мой, держись. Ты же знаешь, туман рассеивается, и после всегда светит солнце", "Вы написали потрясающие вещи, слова с огромным смыслом! Мама - это самое лучшее ,что могла сотворить природа", - отметили они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950754-hotelos-obnyat-moyu-hrupkuyu-mamochku-nuchi-rasskazal-kak-pereosmyslil-mnogoe-posle-tragedii-v-strane/