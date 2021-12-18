Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

Тимур Батрутдинов. Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Российский комик и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов был госпитализирован с COVID-19 в Москве. Сообщается, что у него поражены легкие.

Как пишет Telegram-канал Mash, комику стало плохо еще 9 декабря. Тогда он жаловался на кашель и слабость.

Со временем его состояние ухудшилось, поэтому врачи решили поместить Батрутдинова в стационар.

Уже в больнице экс-герою "Холостяка" сделали компьютерную томографию легких, результат показал от 25 до 50 процентов поражения легких.

Состояние комика сейчас оценивается как среднетяжелое. На данный момент он остается в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947334-timur-batrutdinov-popal-v-bolnitsu-s-koronavirusom/