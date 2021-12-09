Отекшая Лариса Гузеева показала, как выглядит после гормональной терапии против COVID-19 (фото)

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева показала, как гормональная терапия против COVID-19 повлияла на ее внешность. Из-за болезни и лечения знаменитость сильно поправилась, у нее появились отеки. Сейчас она находится в клинике, где ей оказывают помощь врачи, передает NUR.KZ.

О своем нынешнем состоянии Гузеева рассказала подписчикам в Instagram.

"Как перед Новым годом не потерпеть и не пострадать? Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба. Всем моим дорогим подписчикам щедрых дедов Морозов!" - пожаловалась телеведущая.

Кроме того, по словам актрисы, она до сих пор не чувствует запахов.

"Даже когда мне не на что было есть, я покупала духи! Сейчас могу себе позволить и то, и другое, но я после ковида не чувствую запахов. Моя дорогая Наташа предложила взять несколько модных и чудесных ароматов в распив. Вот такая у меня терапия. Некоторые запахи я начинаю узнавать", - добавила Лариса Андреевна.

Напомним, в конце сентября Ларису Гузееву увезли на скорой в московскую больницу. У знаменитости выявили коронавирус. Актриса обратилась к поклонникам из больницы. Позже переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева обратилась к хейтерам, пожаловавшись на их "злобу и ненависть" и попросив остановиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946092-otekshaya-larisa-guzeeva-pokazala-kak-vyglyadit-posle-gormonalnoy-terapii-protiv-covid-19-foto/