"Королева красоты": Акбота Сейтмагамбет появилась в экстремальном мини

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет появилась в экстремальном мини на новом фото, которое выложила в соцсети в день своего рождения, передает NUR.KZ.

Сегодня, 22 октября, Акбота Сейтмагамбет празднует свое 29-летие.

"Добро пожаловать, мои 18", - написала она под новым фото.

На нем певица появилась в сияющем мини-платье с перьми, которое подчеркнуло ее стройные ноги. В дополнение к образу она выбрала сверкающие босоножки на шпильке и крупные клипсы.

Поклонники и коллеги принялись поздравлять именинницу.

"Акботашка, поздравляю вас с днем рождения! Жемчужина! Милая всегда", "Королева красоты", "Самая обворожительная! Желаю, чтобы в жизни было столько удовольствий, сколько лайков ты заслуживаешь за свою красоту", - отмечено в комментариях.

