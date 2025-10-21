"Оголяться не надо было": Макпал Исабекова разочаровала "уятменов" смелым нарядом

41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова появилась в красивом сценическом наряде - платье с высоким разрезом, что не понравилось моралистам, передает NUR.KZ.

Макпал выложила ряд видео, на которых запечатлелась в эффектном черном платье с высоким разрезом от известного казахстанского дизайнера. Однако не всем ее фанатам понравился столь "смелый" наряд.

"Вы меня огорчили! Все прекрасно, но оголяться не надо было. Вы мама двух малышей", "Не идет такое замужней женщине, вам уже 40, зачем оголять ляжки", "Ой, все за Джей Ло теперь повторяют", - отмечено в комментариях.

Но восторженных отзывов было куда больше.

"Наша куколка", "Все краше и краше", "О, Макося, классно похудела", "Шикарный образ и шикарная Макпал", - отметили фанаты.

Макпал выложила фото в том же платье и обратилась к "уятменам".

"Это платье открыло ящик Пандоры. Мои любимые "ұятмены", я так по вам скучала, мне вас не хватало в декрете. Далеко не уходите, я буду продолжать вас "радовать", - заявила она.

