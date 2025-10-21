"Верните нам Глюкозу!": новый имидж Чистяковой-Ионовой обескуражил ее фанатов
39-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь сумела удивить поклонников неожиданным образом, передает NUR.KZ.
Новая публикация появилась в Instagram певицы. На фото она запечатлелась в черном латексном костюме. Фоном звучит ее трек "100". Певица продолжает открывать новые грани не только в музыке, но и во внешности.
Поклонники творчества певицы разделились на два лагеря - кому-то ее перевоплощение пришлось по душе, как и новые треки, а кому-то новый имидж показался странным. Все это было озвучено в комментариях под публикацией.
"Лучшая! Очень качественный образ и музыка", "Она огонь", "Все треки качественные, так еще и все последние песни вне альбома не хуже", "Рай для ушей", "Люблю", "Самая классная и стильная. Лучшая, ждем новых свершений", - отметили одни пользователи соцсети.
"Верните нам Глюкозу", "Ее инопланетяне забрали", "Чучело капец стала, не стыдно?" - заявили другие.
