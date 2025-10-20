"На Аллу Борисовну похожа": Галкин показал 12-летнюю Лизу на новом фото
Опубликовано:
Российский юморист Максим Галкин показал в своем Instagram милое фото с 12-летней дочерью Лизой. Многие комментаторы отметили, что девочка похожа на звездную маму, передает NUR.KZ.
"Попутного ветра и спокойного моря!" - написал Галкин под фото.
На фото отец и дочь улыбаются, позируя на камеру. Лиза предстала в "пиратском" образе - на ней светлое платье с черным корсетом-шнуровкой и бандана.
"Какая Лизочка красавица! Максим! Любим вас всех", "Всегда приятно видеть счастливых людей!", "Какая прелесть, это же невозможно смотреть без умиления", "Замечательная любовь папы к дочери! Да пусть всегда вы будете счастливыми!", "Лизочка такая красавица выросла, на Аллу Борисовну похожа. Любимая семья", "Как милашка на Аллу Борисовну похожа", - отметили в Сети.
Ранее Галкин разместил фото близнецов в их день рождения.
