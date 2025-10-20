Экс-солистка "КешYOU" покрасовалась в топе и короткой юбке во время водной прогулки на яхте
Опубликовано:
Экс-солистка группы "КешYOU", певица Элизат Берикова порадовала фанатов своего творчества новыми фото с отдыха. Артистка запечатлелась на яхте, передает NUR.KZ.
Снимки, на которых Элизат запечатлелась в светлом летнем ансамбле - топе и юбочке, во время водной прогулки на яхте, появились в ее блоге в Instagram.
В качестве дополнения к образу Элизат выбрала шляпку с цепочкой и солнцезащитные очки, крупные клипсы в виде цветка и сумку. Легкий летний образ Элизат оценили в соцсети.
Свежие фото артистки порадовали фанатов ее творчества. Они были щедры на комплименты и смайлики в виде огня.
"Вау!", "Красотка", "Великолепная", "Уфф!" - пишут в Сети.
В числе тех, кто оценил фото Элизат, были ее коллеги - Назым Абильдина, Балжан Бидаш и другие.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2299077-eks-solistka-keshyou-pokrasovalas-v-tope-i-korotkoy-yubke-vo-vremya-vodnoy-progulki-na-yahte/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах