Экс-солистка "КешYOU" покрасовалась в топе и короткой юбке во время водной прогулки на яхте

Экс-солистка группы "КешYOU", певица Элизат Берикова порадовала фанатов своего творчества новыми фото с отдыха. Артистка запечатлелась на яхте, передает NUR.KZ.

Снимки, на которых Элизат запечатлелась в светлом летнем ансамбле - топе и юбочке, во время водной прогулки на яхте, появились в ее блоге в Instagram.

В качестве дополнения к образу Элизат выбрала шляпку с цепочкой и солнцезащитные очки, крупные клипсы в виде цветка и сумку. Легкий летний образ Элизат оценили в соцсети.

Свежие фото артистки порадовали фанатов ее творчества. Они были щедры на комплименты и смайлики в виде огня.

"Вау!", "Красотка", "Великолепная", "Уфф!" - пишут в Сети.

В числе тех, кто оценил фото Элизат, были ее коллеги - Назым Абильдина, Балжан Бидаш и другие.

