"Завидую этой женщине": Виктория Лопырева попозировала в бикини на яхте в Дубае

42-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева покрасовалась в бикини на яхте, продемонстрировав пышную грудь и тонкую талию, передает NUR.KZ.

"Еще один счастливый день", - написала Вика.

Она запечатлелась во время водной прогулки на яхте в Дубае в эффектном бикини. Модель показала идеальную фигуру - тонкую талию, длинные ноги и пышную грудь. Фанаты тут же оценили ее пляжный образ в комментариях под фото.

"Бомбическая", "Ну хороша же", "Викуль, радость, потрясающе выглядишь", "Привет, красотка", "Привлекательно, стильно, красиво", "Чудесная", "Роскошная", "Фигура - бомба", "Ноги до неба", "Восхищаюсь", "Сексуальные ножки", "Завидую этой женщине", - написали поклонники Виктории, щедро снабдив свои комментарии смайликами в виде огня и сердец.

