"Хочу такую фигуру": 40-летняя Бьянка появилась в обтягивающем прозрачном комбинезоне
Опубликовано:
Певица Бьянка опубликовала на своей странице в соцсети фотографии, на которой запечатлелась в прозрачном комбинезоне. Она не без гордости продемонстрировала свою фигуру, передает NUR.KZ.
Сценический костюм Бьянки прекрасно продемонстрировал ее стройную фигуру. Отметим, что певица значительно сбросила вес в прошлом году - она похудела на 35 кг.
На радость поклонников Бьянка делится своими фото и видео в нарядах, которые подчеркивают ее соблазнительные формы и тонкую талию. Вот и на этот раз она выслушала лестные отзывы в своей адрес.
"Идеальная", "Классный костюм", "Вот это фигура", "Ей нужны такие обтягивающие костюмы, показывать достоинства своей фигуры. Хоть фуфайку наденет, будет все равно шикарно. Хочу такую фигуру, как у Бьянки", "Супер", - написали фанаты.
