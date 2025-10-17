"Ах, какая женщина!": Баян Алагузова покрасовалась в купальнике на пляже Абу-Даби

Продюсер и актриса Баян Алагузова разместила в своем Instagram-аккаунте фото с отдыха в ОАЭ. Она похвасталась фигурой и собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото можно увидеть Баян Алагузову на лежаке с коктейлем в руках. Актриса в слитном черном купальнике, который подчеркнул ее фигуру, а также в белой кепке-козырьке.

"Приехали в Абу-Даби на несколько дней по работе, супруг встречается с партнерами, я со своими девочками, разбавляем наши рабочие будни красивыми съемками.

Впервые тут, обычное дело - Дубай, с его роскошью, а тут так замечательно, тихо, по-семейному, вода живая, просто волшебная.

В следующий раз предпочту этот город", - поделилась Баян Максаткызы своими впечатлениями об отдыхе.

"Быть женщиной надо только такой", "Одно удовольствие смотреть на вас, красавица", "Ах, какая женщина!", "Хочу такой купальник", "Почему она не стареет?", "Мотиватор для женщин", - высказались подписчики.

