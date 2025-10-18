Дочь Джуда Лоу показала откровенное фото из постели

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу, опубликовала новую серию снимков, некоторые из которых в откровенных образах, передает NUR.KZ.

В новом посте в Instagram 24-летняя наследница актера поделилась с фанатами как яркими, так и в откровенными фото.

На главном снимке Айрис Лоу позировала в укороченной серой толстовке и широких серых брюках с объемными накладными крыльями в стиле "ангелов" Victoria's Secret на спине. В таком же образе модель опубликовала еще несколько кадров.

Также девушка показала фанатам свою стройную фигуру. На одном из фото она предстала, сидя в постели спиной к камере. Она позировала в черном комплекте нижнего белья с принтом в виде крыльев.

"Доказательство, что ангелы ходят среди нас", "О боже, она ангел", "Прекрасная", "Великолепно", "Ты выглядишь потрясающе", - написали под публикацией пользователи соцсети.

Добавим, как пишут Znaydaydzest, Айрис Лоу родилась 25 октября 2000 года в Лондоне и является дочерью киноактера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Айрис имеет двух старших братьев - Рафферти и Руди Индиана Отиса Лоу.

Ее отец развелся с Сэди Фрост в 2003 году и был еще несколько раз женат. Поэтому модель по отцовской линии имеет также младших сводных сестер Софию и Аду. В 2020 году Джуд Лоу опять стал отцом - его новая жена, корпоративный психолог Филиппа Коэн находится в постоянных командировках, обучая персонал в разных странах, и с ребенком Джуду помогает именно Айрис.

Еще будучи в юном возрасте, Айрис мечтала о карьере модели. Ее крестная мать, супермодель Кейт Мосс, рассказала Лоу многое о сложном и ярком пути моделей мира Высокой моды.

Карьера Айрис Лоу началась с контракта с лондонским модельным агентством "TESS Management" и участия в рекламной компании британского бренда "Illustrated People" в 2015 году. В 2016 году, журнал "W Magazine", впервые познакомил поклонников моды с начинающей моделью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.