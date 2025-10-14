"Напоминает стиль наших бабушек": молодая жена Петросяна показала 7 эффектных "луков"

Молодая супруга 80-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала новые аутфиты и искупалась в комплиментах своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Минувшая неделя в "луках", - отметила Брухунова.

Она представила 7 нарядов, в которых выглядела по-разному. Платья, брюки, джинсы, пальто, косынки, кепка, шляпка-таблетка - во всех аутфитах Татьяна не теряла своей индивидуальности и стиля. Подписчики высказали ей свое восхищение в комментариях под фото.

"Прекрасные образы!", "Класс! Люблю, когда у человека есть свой стиль", "Очень красиво", "Шикарные образы", "Суперстильно", "Всегда любуюсь, глядя на ваши образы. Очень мило, необычно, напоминает стиль наших бабушек. Очень нравится, что вы не такая, как нынешние гламурные дамы", "Обалденные образы! Восхитительные! Какая элегантная, нежная Татьяна!" - рассыпались в комплиментах пользователи соцсети.

Ранее Петросян показал, как отметил 80-летие.

