"Черная пантера": Камшат Жолдыбаева в стиле total black впечатлила Сеть

Бывшая солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева прогулялась в модном черном аутфите по городу. Фанаты назвали ее "черной пантерой", передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в Instagram Камшат Жолдыбаевой.

"Как вы? Скучали?" - спросила она своих подписчиков.

На снимках Камшат появилась в стиле total black - на ней были водолазка, короткие штаны, кожаный плащ, шапка и сапожки на шпильке. К образу певица подобрала черные солнцезащитные очки и черную сумку.

"Уау, наконец-то черная пантера вышла", "Красавица", "Как мы сильно соскучились", "Вот она наша Кама, не теряй себя", "Возвращается наша прежняя Камшат", "А когда на сцену вернетесь?", "Классная такая", "Обожаю", "Черная пантера реально", - написали комментаторы.

Напомним, Камшат Жолдыбаева ответила, почему изменилась после замужества.

