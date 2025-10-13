"Черная пантера": Камшат Жолдыбаева в стиле total black впечатлила Сеть
Опубликовано:
Бывшая солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева прогулялась в модном черном аутфите по городу. Фанаты назвали ее "черной пантерой", передает NUR.KZ.
Новые фотографии появились в Instagram Камшат Жолдыбаевой.
"Как вы? Скучали?" - спросила она своих подписчиков.
На снимках Камшат появилась в стиле total black - на ней были водолазка, короткие штаны, кожаный плащ, шапка и сапожки на шпильке. К образу певица подобрала черные солнцезащитные очки и черную сумку.
"Уау, наконец-то черная пантера вышла", "Красавица", "Как мы сильно соскучились", "Вот она наша Кама, не теряй себя", "Возвращается наша прежняя Камшат", "А когда на сцену вернетесь?", "Классная такая", "Обожаю", "Черная пантера реально", - написали комментаторы.
Напомним, Камшат Жолдыбаева ответила, почему изменилась после замужества.
