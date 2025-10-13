"Мэрилин Монро из Казахстана": келин Алагузовой стала блондинкой и надела мини-платье
Опубликовано:
Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", в свой день рождения появилась в непривычном образе - она стала эффектной блондинкой, передает NUR.KZ.
"С днем рождения меня", - коротко подписала новые фото Жаркынай.
На снимках она запечатлелась в образе роскошной блондинки с голливудскими локонами в белом мини-платье, украшенном бусами. Жаркынай похвасталась стройной фигурой и бронзовым загаром. Подписчики принялись поздравлять именинницу.
Жанель Сергазина, Айнур Ильясова, Балжан Бидаш, Кайрат Тунтеков и другие представили отечественного шоу-бизнеса оставили массу добрых пожеланий.
"Оу, как горячо", "О, май гад! С днем рождения королева. Пусть все мечты исполняются", "Пусть каждый день будет как любимая песня - с сильным куплетом, красивым припевом и яркой развязкой", "Я не успеваю тут за вашими преображениями", "Волшебно", "Мэрилин Монро из Казахстана", - написали в соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2296674-merilin-monro-iz-kazahstana-kelin-alaguzovoy-stala-blondinkoy-i-nadela-mini-plate/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах