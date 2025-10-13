"Мэрилин Монро из Казахстана": келин Алагузовой стала блондинкой и надела мини-платье

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", в свой день рождения появилась в непривычном образе - она стала эффектной блондинкой, передает NUR.KZ.

"С днем рождения меня", - коротко подписала новые фото Жаркынай.

На снимках она запечатлелась в образе роскошной блондинки с голливудскими локонами в белом мини-платье, украшенном бусами. Жаркынай похвасталась стройной фигурой и бронзовым загаром. Подписчики принялись поздравлять именинницу.

Жанель Сергазина, Айнур Ильясова, Балжан Бидаш, Кайрат Тунтеков и другие представили отечественного шоу-бизнеса оставили массу добрых пожеланий.

"Оу, как горячо", "О, май гад! С днем рождения королева. Пусть все мечты исполняются", "Пусть каждый день будет как любимая песня - с сильным куплетом, красивым припевом и яркой развязкой", "Я не успеваю тут за вашими преображениями", "Волшебно", "Мэрилин Монро из Казахстана", - написали в соцсети.

